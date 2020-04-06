 متحدثة بمؤتمر الحزب الجمهوري الأمريكي: الديمقراطيون يريدون تدمير بلدنا - بوابة الشروق
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متحدثة بمؤتمر الحزب الجمهوري الأمريكي: الديمقراطيون يريدون تدمير بلدنا

علم أمريكا
علم أمريكا
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 6:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 6:55 ص

 قالت متحدثة في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأمريكي إن الديمقراطيين المنافسين "يرغبون في تدمير هذا البلد وكل شيء قاتلنا من أجله ونعتز به"، وذلك في كلمة نارية هاجمت فيها الحزب المعارض.

وأضافت كيمبرلي جيلفويل، التي تجمعها علاقة عاطفية مع دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي: "إنهم يريدون الهبوط بكم إلى الضعف والتبعية وأيديولوجية الضحية الليبرالية إلى درجة أنكم لن تعرفوا هذا البلد أو أنفسكم".

وقالت إن الديمقراطيين وجو بايدن ، مرشح الحزب لمنصب الرئيس ، يريدون وقف تمويل الشرطة و "السيطرة على ما ترونه وتفكرون فيه وتؤمنون به حتى يتمكنوا من التحكم في طريقة عيشكم".

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