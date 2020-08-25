 فيديو.. محمد صبحي معلقا على إشاعات تدهور حالته الصحية: «حاجة تضحك» - بوابة الشروق
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فيديو.. محمد صبحي معلقا على إشاعات تدهور حالته الصحية: «حاجة تضحك»

أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 4:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 4:57 ص

علق الفنان محمد صبحي، على شائعات تدهور حالته الصحية، قائلًا: «حاجة تضحك.. لو بيعملوها عشان ياخدوا فلوس أنا ماعنديش مشكلة، لكنهم بيعملوا ده عشان يكسبوا لايكات»، بحسب تعبيره.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية «الأولى»، مساء الإثنين، أن هذا الأمر ليس غريبًا، لأن الجميع معرض للمرض، لكن الأمر مبالغ فيه، متابعًا: «رفضت العمل بنسبة 25%.. أحترم تعليمات الدولة، لأنها ليست فردية وإنما لجميع المواطنين».

وذكر أنه ملتزم بالمنزل ومنعزل بالكامل منذ ستة أشهر ونصف، خوفًا من فيروس كورونا، لافتًا إلى خطورة الوضع.

وأوضح أنه لم يخرج من المنزل إلا مؤخرًا إلى «البروفات»، وذلك بعد قرار عودة المسارح بضوابط، مؤكدًا تطبيق الإجراءات الاحترازية بالكامل.

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