افتتاح مصرف خصوصي داخل قرية الرملية في الغربية

افتتحت هندسة صرف طنطا التابعة لإدارة صرف الغربية بوزارة الموارد المائية والري، مصرف خصوصي داخل قرية الرملية التابعة لمحافظة الغربية.

وكانت أجهزة مديريات الزراعة والرى والداخلية، توجهت إلى موقع المصرف الخصوصي المشار إليه، والذى تم ردمه، ومنع بذلك صرف 20 فدانا من أراضي الحوض من قبل أحد الأشخاص.

ومن خلال الخرائط تم رصد مكان المصرف القديم وان المصرف المذكور خاص بتلك المنطقة لصرف اراضيهم بها بزمام ٢٠ فدان مما قد يؤدى لغلق المسقي الي بوار تلك الآراضي .

هذا وتهيب مديرية الرى بالغربية بالمواطنين بعدم القاء اي مخلفات او قمامة داخل المجاري المائية سواء ترع أو مصارف لتفادي حدوث أى مشاكل مستقبليا.

شارك خلال الحملة اللواء مازن الرشيدي بمديرية أمن الغربية والعميد محمد الدماطي مأمور مركز طنطا والمهندس علي برج مدير الإدارة الزراعية بطنطا والمهندس احمد القصاص مدير هندسة صرف طنطا بحضور عدد من اصحاب الأراضي الزراعية وعمدة القرية .