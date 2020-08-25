ألمانيا: ربما تلقت وحدات الانقلاب في مالي تدريبا من مهمة الاتحاد الأوروبي

أوضحت وزارة الدفاع الألمانية، أنه قد يكون من المحتمل أن تكون وحدات الجيش المالي، التي نفذت انقلابا عسكريا في البلاد في الأسبوع الماضي، قد تلقت تدريبًا من قبل مهمة الاتحاد الأوروبي في مالي.

وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن هذا الأمر غير مستبعد، لكنها أضافت أن من غير الممكن الإدلاء بتصريح موثوق في هذا الشأن في الوقت الراهن.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم بتدريب القوات المسلحة المالية في إطار مهمة "أوتم مالي"، بغرض جعل هذه القوات قادرة على تحمل مسئولية تأمين البلاد بنفسها.

ووفقًا للوزارة، فإن هناك حاليا 69 جنديًا ألمانيًا يشاركون في هذه المهمة، وقد تم تعليق المهمة مؤقتا بعد الانقلاب العسكري.

وكان منفذو الانقلاب قد اعتقلوا الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، وأجبروه على الاستقالة، وأعلنوا عن تشكيل لجنة انتقالية لإجراء انتخابات.