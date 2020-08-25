وزير التربية الجزائري: ملتزمون بضمان سلامة التلاميذ بتنفيذ بروتوكول الوقاية من كورونا

أكد محمد واجعوط، وزير التربية الوطنية الجزائري، اليوم الثلاثاء التزامه بضمان سلامة التلاميذ والاسرة التعليمية كلها منذ انطلاق حصص المراجعة والمذاكرة وخلال الامتحانات الرسمية الوطنية وفي جميع المحطات الدراسية المقبلة من خلال التنفيذ الصارم للبروتوكول الصحي للوقاية من وباء فيروس كورونا.

وشدد واجعوط خلال تفقده اليوم الثلاثاء لعملية انطلاق حصص المراجعة لتلاميذ شهادتي البكالوريا (الثانوية العامة) والتعليم المتوسط (الإعدادية) على أن الحكومة وجميع السلطات المحلية وفرت وستعمل على توفير جميع المستلزمات المتعلقة بالبروتوكول الصحي، مؤكدا التزام الوزارة و بشكل صارم بكل الاجراءات الوقائية المنصوص عليها في مختلف البروتوكولات التي وضعتها الوزارة وصادقت عليها اللجنة العلمية لوزارة الصحة وهذا "لإنجاح جميع المحطات المقبلة".

وأشاد بالتزام المؤسسات التربوية بالإجراءات الصحية وتوفير جميع مستلزمات الوقاية لاسيما ارتداء الكمامات وضمان التباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة قبل الدخول مشيدا بالوعي والالتزام الكبيرين للأسرة التربوية لإنجاح هذه المحطة التي تعد أولى محطات السنة الدراسية الجديدة.

يذكر أن امتحانات شهادة التعليم المتوسط (الإعدادية) ستجرى في 7 سبتمبر المقبل، بينما ستجرى امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة) في 13 من الشهر ذاته، بعد أن تم تأجيلها بسبب انتشار فيرور كورونا على أن يبدأ العام الدراسي الجديد في 4 أكتوبر المقبل.