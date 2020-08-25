محلية النواب: عقدنا 51 اجتماعا لمناقشة ملف القمامة على مدار 5 سنوات

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت 51 اجتماعًا، بعدد ساعات 157 ساعة؛ لمناقشة ملف القمامة، على مدار الخمس سنوات الماضية.

وأوضح «السجيني»، في تصريحات لـ«التليفزيون المصري»، اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب أصدر قانونًا شاملًا لتنظيم وإدارة المخلفات، مشيرًا إلى أن الإعلام على وجه الخصوص شريك في إعداده.

وأضاف أن أول جلسة تم عقدها منذ خمس سنوات، كانت بخصوص القمامة فى الشوارع ، متابعًا: «الشريك الرئيسي في ذلك دائمًا وأبدًا مؤسسة الإعلام المصرية بكل قنواتها، لمواجهة هذه الآفة ومحاولة التعامل معها، ولكن النتيجة كانت غير معبرة عن الآمال حين ذاك».