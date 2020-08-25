 جمهورية التشيك تقدم مساعدة للحركة الديمقراطية في بيلاروس - بوابة الشروق
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جمهورية التشيك تقدم مساعدة للحركة الديمقراطية في بيلاروس

علم التشيك
علم التشيك
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 3:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 3:58 ص

 قررت جمهورية التشيك اليوم الاثنين، تقديم مساعدة مالية وطبية لمؤيدي الحركة الديمقراطية الجديدة في بيلاروس.

وفى اجتماعها اليوم الاثنين ، اعلن مجلس الوزراء في براغ على تقديم ما يعادل 400 ألف يورو تقريبا / 470 ألف دولار / لصندوق التضامن .

وقال وزير الخارجية التشيكى توماس بيترسيك إنهم يريدون تقديم مساعدة عملية . وقال السياسي الاشتراكي الديموقراطي "يجب منح البيلاروسيين الحق في تقرير مستقبلهم بحرية".

والغرض من تقديم هذه المساعدة المادية أن تعود بالفائدة على الأشخاص الذين تعرضوا للعنف أو التعذيب أو الذين فقدوا وظائفهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات.

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