إخضاع مفاوضي لجنة الدستور السورية في جنيف لعزل صحي بعد تفشي كورونا بينهم

أعلن المعارض السوري هادي البحرة إخضاع المشاركين في مفاوضات لجنة الدستور السوري في جنيف لعزل صحي، بعدما تأكدت إصابة عدد منهم بفيروس كورونا.

وأوضح البحرة، رئيس وفد المعارضة السورية في الجولة الثالثة للجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة دستور جديد لسورية في مقر الأمم المتحدة في جنيف، في بيان، أن السلطات الصحية في جنيف أمرت المندوبين بالبقاء في فنادقهم لفترات تتراوح بين يومين إلى عشرة أيام، مضيفا أن المعارضة ستواصل العمل باستخدام الإنترنت.

ولم يصدر بعد تعليق من جانب مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية جير بيدرسون، الذي كان دعا 15 مندوبا من كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني للمشاركة في هذه الجولة.

وتهدف المشاورات إلى خلق حالة من الزخم من شأنها أن تقود لحل سياسي للحرب الأهلية الدموية المستمر منذ قرابة عقد من الزمن.

وكان المشاركون قد خضعوا لاختبار كورونا قبيل السفر ولدى الوصول إلى سويسرا.

وانتهت مختلف جولات المفاوضات السابقة من المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة بين الحكومة والمعارضة السورية دون إحراز تقدم يذكر، حيث عادة ما تركز على أمور إجرائية وليس القضايا الجوهرية.