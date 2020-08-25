اتحاد ألماني للمساواة بين الجنسين ينتقد جائزة «برليناله» المحايدة جنسيا

انتقد اتحاد "برو كفوته فيلم" الألماني، المعني بزيادة نسبة المشاركة النسائية في كافة مجالات القطاع السينمائي، قرار مهرجان برلين السينمائي الدولي "برليناله"، بإلغاء جوائز فئات أفضل ممثل/ممثلة لصالح جوائز محايدة الجنس.

وقالت باربارا روم، رئيس الاتحاد، إن هذه الخطوة هي "ورقة التوت للابتكار"، مضيفة أن المهرجان يقدم أفلامًا للرجال أكثر بكثير من أفلام النساء، وأشارت إلى أن ثلثي الأدوار في صناعة السينما مخصصة للرجال بما في ذلك الأفلام التجريبية.

وبحسب بيانات الاتحاد، يعني هذا أنه سيتعين على الممثلات التنافس بشكل أكبر للفوز في الفئات الجديدة، من أجل أفضل أداء رائد، وأفضل أداء داعم.

وأضافت "روم" أن الابتكار الحقيقي يخلق مساحة ورؤية للتنوع، ولا يجعلها في منافسة مع بعضها بعضا، "لماذا لا نضيف جائزة للأعمال المراعية للنوع الاجتماعي؟".

وأعلنت إدارة البرليناله أمس الاثنين، أنه بداية من العام المقبل، ستكون جوائزه الخاصة بالأداء محايدة الجنس.

ويعتزم المهرجان تسليم جوائز أفضل أداء تمثيلي بطولي وأفضل أداء تمثيلي مساعد بدون التمييز بين الممثلين والممثلات.

ويُعد مهرجان برليناله، المقرر في العاصمة الألمانية خلال الفترة من 11 حتى 21 فبراير 2021، من أهم المهرجانات السينمائية في العالم، إلى جانب مهرجان كان والبندقية.