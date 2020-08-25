رئيس وزراء السودان: نثق في التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة عبر الحوار

أعرب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عن ترحيبه بزياره نظيره الإثيوبي، آبي أحمد، والوفد المرافق له إلى الخرطوم.

وأشاد «حمدوك»، في مؤتمر صحفي مشترك مع آبي أحمد، مساء الثلاثاء، بما وصفه بالعلاقات التاريخية بين السودان وإثيوبيًا، مبديًا تطلع بلاده لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن السودان يثق في التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي عبر الحوار، معربًا عن أمله في أن تسفر جولة المفاوضات الحالية عن التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، صباح الثلاثاء، إلى الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا، حيث كان في استقباله نظيره السوداني، عبد الله حمدوك.