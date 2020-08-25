باكستان تدعو حركة طالبان والصين لبحث السلام في أفغانستان

دعت باكستان قادة حركة طالبان ودولة الصين، اليوم الاثنين، إلى اجراء محادثات في إسلام آباد لتمهيد الطريق أمام المفاوضات الأفغانية الرامية إلى إنهاء اندلعت قبل 19 عامًان تسببت في تدمير البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وزير الخارجية شاه محمود قريشي، إن المحادثات مع وفد من قادة طالبان ستعقد غدا الثلاثاء، وسيليها زيارة المبعوث الصيني الخاص لأفغانستان، ليو جيان، لضمان تحقيق "نهج منسق ومعتبر" نحو السلام.

وأضاف قريشي، في تصريح له في مؤتمر صحفي، "لا يمكننا فرض قراراتنا، نحن نعترف بسيادة أفغانستان ونحترمها ونحاول إحراز تقدمًا في هذه المفاوضات".

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان، الموقع في 29 فبراير الماضي، والتي شملت تبادل الأسرى بين كابول وطالبان في الفترة التي تسبق المحادثات بين الأفغان.

ومنذ ذلك الحين تم إحراز تقدم جزئي في المطلب الرئيسي للمتمردين القاضي بمبادلة الأسرى، ما يصل إلى 5000 مقاتل من طالبان مقابل نحو 1000 جندي حكومي.