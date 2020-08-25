سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجل محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي، هدفه الأول مع الفريق، بعد العودة من الإعاراة التي قضاها خلال الموسم الماضي ضمن صفوف فريق بشكتاش التركي.

وسجل النني خلال مشاركته الأولى بعد العودة خلال ودية أرسنال أمام ميلتون كينز دونز، مساء اليوم الثلاثاء.

ونجح النني في استغلال خطأ في التمرير من حارس ميلتون دونز ليحصل على الكرة بالقرب من منتصف الملعب، قبل أن يسددها مباشرةً نحو المرمى الخالي.

وعاد النني لأرسنال بعد انتهاء فترة إعارته لبشكتاش التركي فور نهاية الموسم الماضي، ليشارك كأساسي مع المدفعجية بالاستعداد لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

ويستعد أرسنال لمواجهة ليفربول السبت المقبل، في مباراة كأس الدرع الخيرية «كأس السوبر الإنجليزي».