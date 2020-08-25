قرعة علنية بمدينة طابا لـ24 وحدة من الإسكان الاجتماعي

أجرت الوحدة المحلية لمدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، القرعة العلنية لمستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وذلك بحضور المحاسب فوزي همام مستشار محافظ جنوب سيناء، والمفوض لمجالس المدن ومديريات الخدمات، وعلي الشحات رئيس مدينة طابا، وأعضاء اللجنة، والمواطنين المستحقين للوحدات.

قال رئيس مدينة طابا، إن القرعة جرت لـ24 وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي للمستحقين الذين تنطبق عليهم كل الضوابط والشروط، وحصلوا على الموافقة الأمنية من جهاز تنمية سيناء.

وأكد رئيس المدينة أنه جرى الالتزام بالضوابط والشروط الصحية والتباعد بين الحضور لمجابهة فيروس كورونا المستجد.