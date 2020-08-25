 آبي أحمد: نسعى للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف بشأن سد النهضة - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 5:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

آبي أحمد: نسعى للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف بشأن سد النهضة

نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 4:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 4:10 م

أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بجلسة المباحثات الثنائية التي عقدها مع نظيره السوداني، عبد الله حمدوك.
وقال «أحمد»، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني، مساء الثلاثاء، إن جلسة المباحثات الثنائية تناولت أوجه التعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها السلام الإقليمي والأمن.
وأضاف أنه تم بحث ملف سد النهضة الإثيوبي، مشيرًا إلى سعي بلاده للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف بشأن هذا الملف.
ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، صباح الثلاثاء، إلى الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا، حيث كان في استقباله نظيره السوداني، عبد الله حمدوك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك