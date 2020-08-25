آبي أحمد: نسعى للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف بشأن سد النهضة

أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بجلسة المباحثات الثنائية التي عقدها مع نظيره السوداني، عبد الله حمدوك.

وقال «أحمد»، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني، مساء الثلاثاء، إن جلسة المباحثات الثنائية تناولت أوجه التعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها السلام الإقليمي والأمن.

وأضاف أنه تم بحث ملف سد النهضة الإثيوبي، مشيرًا إلى سعي بلاده للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف بشأن هذا الملف.

ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، صباح الثلاثاء، إلى الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا، حيث كان في استقباله نظيره السوداني، عبد الله حمدوك.