 مجلس الدوما الروسي ينفي شائعة «غيبوبة» الزعيم الكوري كيم جونج أون - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 1:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

مجلس الدوما الروسي ينفي شائعة «غيبوبة» الزعيم الكوري كيم جونج أون

وكالات:
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 1:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 1:13 م

قال كازبك تايسايف، منسق مجموعة مجلس الدوما الروسي للتعاون مع كوريا الشمالية، إن التقارير التي تفيد بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون كان في غيبوبة منذ عدة أشهر، لا تتوافق مع الواقع.

ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" عن تايسايف قوله: "لقد كتب هذا بالفعل عدة مرات، وكل هذا ليس صحيحا".

وترددت في المدة الماضية شائعات في وسائل الإعلام الدولية عن تدهور صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وصلت في بعضها إلى حد إعلان وفاته، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأعرب مؤخرا مسؤول كوري جنوبي سابق يدعى، تشانج سونج مين، عن اعتقاده بأن كيم جونج أون، في غيبوبة منذ عدة أشهر.

ورأى المسؤول الكوري الجنوبي السابق أن بيونج يانج تخفي المعلومات عن تدهور وضع زعيمها الصحي.

هذه الشائعات عن صحة كيم، تتزامن مع أنباء عن تخويل زعيم جوريا الشمالية، صلاحيات لشقيقته، كيم يو جونج، البلغة من العمر 33 عاما.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك