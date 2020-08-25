مجلس الدوما الروسي ينفي شائعة «غيبوبة» الزعيم الكوري كيم جونج أون

قال كازبك تايسايف، منسق مجموعة مجلس الدوما الروسي للتعاون مع كوريا الشمالية، إن التقارير التي تفيد بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون كان في غيبوبة منذ عدة أشهر، لا تتوافق مع الواقع.

ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" عن تايسايف قوله: "لقد كتب هذا بالفعل عدة مرات، وكل هذا ليس صحيحا".

وترددت في المدة الماضية شائعات في وسائل الإعلام الدولية عن تدهور صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وصلت في بعضها إلى حد إعلان وفاته، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأعرب مؤخرا مسؤول كوري جنوبي سابق يدعى، تشانج سونج مين، عن اعتقاده بأن كيم جونج أون، في غيبوبة منذ عدة أشهر.

ورأى المسؤول الكوري الجنوبي السابق أن بيونج يانج تخفي المعلومات عن تدهور وضع زعيمها الصحي.

هذه الشائعات عن صحة كيم، تتزامن مع أنباء عن تخويل زعيم جوريا الشمالية، صلاحيات لشقيقته، كيم يو جونج، البلغة من العمر 33 عاما.