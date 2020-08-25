الإفريقي لمقاولي البناء: العراق آمنة بنسبة 90% لتحرك العمالة المصرية الكثيفة

قال حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، إن أداء الشركات المصرية معروف على مستوى العالم من حيث الجودة والسرعة، مشيرًا إلى إشادة الدول الإفريقية بأداء المشروعات القومية المصرية.

وأضاف «عبدالعزيز» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المُذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك فرصًا لتحرك العمالة المصرية الكثيفة والشركات الكبيرة في العراق، ذاكرًا أن 90% من العراق آمنة، إضافة إلى استمرار تطهير الـ10% المتبقية.

وأشار إلى أن العراق تعاني من مشكلات البناء والمياه والصرف والكهرباء منذ وقت طويل، متابعًا: «الملعب في العراق ملعب مقاولات»، بحسب تعبيره.

وأكد أن تحرك العمالة المصرية الكثيفة خلال الفترة المقبلة سيكون آمنًا، لافتًا إلى إمكانية مشاركة الشركات المصرية الصغيرة تحت إشراف الشركات الكبيرة.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، إلى الأردن للمشاركة في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق.