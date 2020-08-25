مسؤول: لقاح تطوره جامعة أوكسفورد لكورونا قد يُقدم للجهات التنظيمية هذا العام

قال مدير مجموعة اللقاحات في جامعة أوكسفورد، اليوم الثلاثاء، إن لقاحا تجريبيا مضادا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتطوره الجامعة بالتعاون مع شركة أسترازينيكا قد يُقدم للجهات التنظيمية هذا العام إذا تمكن العلماء من جمع ما يكفي من البيانات.

وأضاف آندرو بولارد لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "من الممكن أن نقدم هذه البيانات للجهات التنظيمية هذا العام إذا زادت الحالات سريعا في التجارب السريرية ومن ثم ستكون هناك عملية يمر بها من أجل إجراء تقييم كامل للبيانات".

وأثار لقاح أوكسفورد آمالا مبكرة في أولى تجاربه على البشر عندما أثار استجابة مناعية مما يسلط الضوء على مكانته كأحد اللقاحات الرائدة في السباق لإنتاج لقاح مضاد للمرض الذي أصاب الاقتصاد العالمي بالشلل، وفقا لوكالة "رويترز".

وتصدرت التجربة العناوين هذا الأسبوع عندما قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن الإدارة الأمريكية تدرس تعجيل إجراءات استخدام اللقاح في الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر.

وأضافت الصحفية أن أحد الخيارات المطروحة هو أن تصدر إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية تصريحا باستخدام اللقاح المحتمل "في حالات الطوارئ" في أكتوبر.