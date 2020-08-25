تراجع صادرات أمريكا إلى الصين خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي الصادرة اليوم الاثنين تراجع قيمة الصادرات الأمريكية إلى الصين خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء بلغت قيمة صادرات الولايات المتحدة إلى الصين خلال تموز/يوليو الماضي 23ر6 مليار دولار مقابل 49ر6 مليار دولار خلال حزيران/يونيو الماضي.

وشكلت الدوائر الإلكترونية المتكاملة والأجهزة الدقيقة الجزء الأكبر من الصادرات بقيمة 09ر937 مليون دولار، مقابل 94ر829 مليون دولار خلال حزيران/يونيو الماضي.

وتراجعت قيمة صادرات الولايات المتحدة من الزيوت البترولية والزيوت المعدنية والنفط الخام إلى الصين خلال الشهر الماضي إلى 25ر640 مليون دولار مقابل 76ر792 مليون دولار خلال الشهر السابق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن صادرات القطن ظلت أكبر صادرات زراعية أمريكية إلى الصين للشهر لثاني على التوالي حيث بلغت قيمتها 2ر201 مليون دولار مقابل 8ر148 مليون دولار خلال حزيران/يونيو الماضي.

وبلغت قيمة صادرات فول الصويا الأمريكية إلى الصين خلال الشهر الماضي 1ر156 مليون دولار مقابل 9ر118 مليون دولار خلال الشهر السابق.