مصرف زراعي جنوب أفريقي يرفض طلب بنكا استرداد ديونه

يتعاون مصرف "لاند بنك" في جنوب إفريقيا مع مستشاريه، لمواجهة طلب بنك "ستاندرد تشارترد" لاسترداد ديونه.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن لاند بنك يتواصل مع دائنيه من أجل الوصول إلى تسوية بشأن التزاماته.

وأعلن البنك، اليوم الثلاثاء، أن "ستاندرد تشارترد" أقام دعوى لاسترداد ديونه لدى البنك المتخصص في دعم المزارعين، والذي توقف عن سداد ديون تبلغ 50 مليار راند جنوب أفريقي في أبريل الماضي.

وكانت الخزانة العامة في جنوب إفريقيا قد أعلنت في يونيو الماضي، اعتزامها ضخ 3 مليارات راند في كل من "لاند أند أجريكالتشر بنك"، وهو أكبر بنك في مجال التمويل الزراعي بجنوب إفريقيا، والذي يجري حاليا محادثات مع دائنيه بشأن إعادة هيكلة ديونه بعد إعلان إفلاسه في أبريل الماضي.