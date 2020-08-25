سقوط مسجل خطر بحوزته 15 كيلو أستروكس بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على مسجل خطر، بحوزته 15 كيلو مخدر أستروكس بقصد الإتجار بالجيزة.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة وله معلومات جنائية، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، ومستخدمًا سيارة ملك والده في عملية النقل والترويج.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم مستقلاً السيارة المشار إليها، وبحوزته "54 كيس يحوي مخدر الأستروكس وزنت 15 كيلو ومبلغ مالي وهاتف محمول وميزان حساس.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.