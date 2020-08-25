أمريكا والصين تشهدان «تقدما» في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بينهما

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شهدت الولايات المتحدة والصين تقدما في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بينهما .ذكر ذلك مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان أمس الاثنين عقب اتصال هاتفي بين الجانبين.

وقال البيان إن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن شاركا في الاتصال الهاتفي المجدول مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه .

وأضاف البيان "أن الجانبين بحثا أيضا الزيادات الجوهرية في مشتريات المنتجات الأمريكية من قبل الصين وأيضا الاجراءات المستقبلية اللازمة لتطبيق الاتفاق. وأن كلا الجانبين يشهدان تقدما وأنهما ملتزمان باتخاذ الخطوات الضرورية لضمان نجاح الاتفاق".

يذكر أن الدولتين توصلتا إلى المرحلة الأولى من الاتفاق في كانون ثان/يناير الماضي ، والتي تلزم الصين بشراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية وغيرها من السلع.

لكن يبدو أن الصين ربما لا تقدر على تلبية هذه المطالب بسبب وباء فيروس كورونا.