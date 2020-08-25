 العربية: مقتل قيادي بحركة الشباب إثر غارة أمريكية في الصومال - بوابة الشروق
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العربية: مقتل قيادي بحركة الشباب إثر غارة أمريكية في الصومال

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 10:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 10:23 م

أفادت فضائية «العربية»، باستهداف غارة أمريكية قيادي في حركة الشباب جنوب غرب الصومال، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

ولفتت الفضائية إلى أن الغارة الأمريكية في الصومال قتلت القيادي بحركة الشباب، عبدالقادر عثمان.


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