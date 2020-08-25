العربية: مقتل قيادي بحركة الشباب إثر غارة أمريكية في الصومال

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أفادت فضائية «العربية»، باستهداف غارة أمريكية قيادي في حركة الشباب جنوب غرب الصومال، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.
ولفتت الفضائية إلى أن الغارة الأمريكية في الصومال قتلت القيادي بحركة الشباب، عبدالقادر عثمان.