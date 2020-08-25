بدء المباحثات السودانية الأثيوبية في الخرطوم

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بدأت بمجلس الوزراء صباح اليوم الثلاثاء، المباحثات الثنائية السودانية الأثيوبية حيث رأس الجانب السوداني رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ومشاركة وزراء شؤون مجلس الوزراء، الخارجية، الثقافة والإعلام، و الطاقة والتعدين، والري والموارد المائية، فيما رأس الجانب الإثيوبي رئيس الوزراء آبي أحمد بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع والري .

ويتوقع أن تتناول المباحثات عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، وفقا لوكالة الانباء السودانية الرسمية "سونا".

تجدر الإشارة الى أن البيان الختامي المشترك سيكون بقاعة الصداقة لاحقا.

وتأتي الزيارة وسط تواصل المفاوضات بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله.

كما تتزامن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي مع زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إلى الخرطوم.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، تتناول مباحثات بومبيو بدعم واشنطن للانتقال الديمقراطي في السودان، وموضوع العلاقات مع إسرائيل.

كما اوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن تناقش المباحثات تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بجانب دعم واشنطن للسلام في السودان.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية أمريكي إلى السودان منذ عام 2004.