ميركل تجري مشاورات مع قادة تحالفها المسيحي

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مشاورات اليوم الثلاثاء مع قادة طرفي التحالف المسيحي، الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، حول نهج التحالف في لجنة الائتلاف الحاكم المقرر عقدها في وقت لاحق اليوم.

ويعتبر التوصل إلى حل وسط بشأن إصلاح قانون الانتخابات من أهم محاور مفاوضات لجنة الائتلاف، التي ستُعقد في تمام الساعة الثالثة عصرا (التوقيت المحلي) بديوان المستشارية في برلين.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم يضم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وشارك في مشاورات التحالف المسيحي رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف رالف برينكهاوس، ورئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي أنيجريت كرامب-كارنباور، ورئيس الحزب البافاري ماركوس زودر، ورئيس الكتل البرلمانية الإقليمية ألكسندر دوربرينت، ورئيس ديوان المستشارية هيلجه بروان.

ومن المنتظر أن تصدر اللجنة قرارات بشأن تمديد بدل ساعات العمر المختصرة لتجنب تسريح موظفين بسبب جائحة كورونا. ويريد وزير العمل المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي تمديده من 12 إلى 24 شهرا، أي الانتهاء من العمل به في آذار/مارس عام 2022. وفي المقابل يسعى التحالف المسيحي إلى انتهاء العمل به بحلول عام 2021.

ومن الموضوعات الرئيسية للجنة، سبل السيطرة على جائحة كورونا والتصدي للأعداد المتزايدة من الإصابات الجديدة، والتي ارتفعت بالتزامن مع عودة المسافرين من عطلات والاحتفالات العائلية.

وليس من المتوقع اتخاذ قرار في هذا الشأن اليوم، حيث من المنتظر الخروج بقرارات خلال اجتماع ميركل مع رؤساء حكومات الولايات بعد غد الخميس.

ومن المقرر أن يناقش قادة الائتلاف خلال اجتماع اللجنة اليوم الإصلاح المتعثر لاثنين من القوانين الأمنية، والتي تدور النقطة الشائكة فيها حول مسألة مراقبة الاتصالات، حيث يساور الحزب الاشتراكي الديمقراطي مخاوف بشأنها.