 محمد عساف يروج لأغنيته الجديدة «سلام الله» - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 2:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

محمد عساف يروج لأغنيته الجديدة «سلام الله»

المطرب الفلسطيني محمد عساف
المطرب الفلسطيني محمد عساف
مصطفى الجداوي
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 2:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 2:03 ص

روج المطرب الفلسطيني محمد عساف، لأغنيته الجديدة "سلام الله"، من خلال طرح فيديو تشويقي للأغنيه عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، وهي من كلمات سائد السويركي وألحان ياسر عمر، وتوزيع يعقوب الأطرش.

يذكر أن المطرب محمد عساف قد انتشر له صورًا وفيديوهات لحفل زفافه والذي أقامه في نطاق محدود بين الأهل والأصدقاء المقربين، خلال أيام، في الوقت الذي لم يعلن فيه "عساف" خبر زفافه بنفسه.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل عن العروس وحفل الزفاف، الذي أقيم في إحدى الصالات بمدينة دبي، واقتصر على الأهل والمقربين، حيث تم زفاف عساف على فتاة من خارج الوسط الفني، تدعى ريم عودة، وتحمل الجنسية الفلسطينة، وهي من أب فلسطيني من غزة، وأم دنماركية.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك