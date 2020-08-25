محمد عساف يروج لأغنيته الجديدة «سلام الله»

روج المطرب الفلسطيني محمد عساف، لأغنيته الجديدة "سلام الله"، من خلال طرح فيديو تشويقي للأغنيه عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، وهي من كلمات سائد السويركي وألحان ياسر عمر، وتوزيع يعقوب الأطرش.

يذكر أن المطرب محمد عساف قد انتشر له صورًا وفيديوهات لحفل زفافه والذي أقامه في نطاق محدود بين الأهل والأصدقاء المقربين، خلال أيام، في الوقت الذي لم يعلن فيه "عساف" خبر زفافه بنفسه.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل عن العروس وحفل الزفاف، الذي أقيم في إحدى الصالات بمدينة دبي، واقتصر على الأهل والمقربين، حيث تم زفاف عساف على فتاة من خارج الوسط الفني، تدعى ريم عودة، وتحمل الجنسية الفلسطينة، وهي من أب فلسطيني من غزة، وأم دنماركية.