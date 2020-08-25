تمديد مهلة إقرار مشروع الميزانية الجديدة في إسرائيل

أفلتت الحكومة الائتلافية الهشة في إسرائيل من الانهيار اليوم الاثنين، بعد اتفاق الأحزاب الرئيسية المشاركة فيها على تأجيل خلافاتها في الوقت الذي تشتد فيه حدة ازمة جائحة فيروس كورونا المستجد، واقتراب بدء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إسرائيل كانت ستشهد رابع انتخابات عامة منذ أبريل 2019 لو لم يتوصل رئيس الوزراء نتنياهو ووزير دفاعه بيني جانتس إلى اتفاق على تمديد موعد النهائي لإقرار الميزانية الجديدة.

ووفقا للقانون في إسرائيل فإن البرلمان يصبح منحلا تلقائيا إذا لم يتم إقرار الميزانية في الموعد المقرر.

في الوقت نفسه يمكن تمديد المهلة المقررة للاتفاق على الميزانية، وقبل ساعات من الموعد النهائي وهو منتصف ليل اليوم الاثنينن أعلن رئيس الوزراء وحليفه وزير الدفاع أن حزبيهما سيصوتان في البرلمان لصالح تمديد مهلةإقرار الميزانية بمقدار 100 يوم. وقال نتنياهو إن آخر شيء "تحتاجه إسرائيل الآن هو الانتخابات."

في الوقت نفسه فإن اتفاق اللحظة الأخيرة بين أحزاب الحكومة الائتلافية لا يعني انتهاء أزمة الحكومة لانه لمم يتم تسوية الخلافات بشأن الإنفاق العام ولا الخلافات الأخرى التي تهدد استقرار الحكومة.