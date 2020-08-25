الأوبرا تعلن تفاصيل مسابقة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

أعلنت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، تفاصيل وشروط مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء والعزفن المصاحبة لفعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والمقام في الفترة من 1 حتى 7 نوفمبر المقبل.

وتقول الفنانة جيهان مرسي، مدير المهرجان والمؤتمر، إن مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني الكبرى في الغناء هذا العام، اشترطت أداء أغنية جديدة تقدم لأول مرة على ألا يزيد عمر المتسابق على 45 عامًا، وأن يقوم بتقديم مدونة موسيقية تضم العناصر الفنية للأغنية (التأليف – اللحن – التوزيع الموسيقى – الغناء)، إلى جانب أسطوانة مدمجة منفذة فعليًا، وتم رصد جائزة للفائز بها قيمتها مائة ألف جنيه، أما القسم الخاص بالشباب فموضوعها فن الارتجال، وتشترط أن يكون عمر المتسابق من عمر 17 حتى 35 عام، وأن يؤدي أغنية من إحدى القوالب التراثية، بالإضافة إلى أغنية من اختياره يتخللها ارتجال أو موال، وتم رصد جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بقيمة إجمالية 75 ألف جنيها.

أما المسابقة الخاصة بالأطفال، فاشترطت أن يكون عمر المتسابق من 6 إلى 14 عام وأن يقوم بأداء عمل من إحدى القوالب الغنائية التراثية وآخر من اختياره، وتم رصد جوائز للمراكز الثلاثة الأولى بقيمة إجمالية 45 ألف جنيهًا، أما مسابقة العزف على آلة التشيللو اشترطت ألا يزيد عمر المتسابق عن 35 عامًا وأن يكون قادرًا على القراءة الوهلية، وأن يؤدي مقطوعة من إحدى القوالب الآلية إلى جانب مقطوعة من اختياره يتخللها تقاسيم في مقام البياتي ومشتقاته، أو مقام الرست ومشتقاته، وتم رصد ثلاثة جوائز للمراكز الأولى بقيمة 45 ألف جنيهًا، ويمكن لإدارة المسابقة توفير عازف عود لمصاحبة المتسابق بناء على رغبته، وتم تحديد 25 أكتوبر المقبل كآخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق بمختلف فروع المسابقة.