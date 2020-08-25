الدفاع الجزائرية: تدمير 7 مخابئ للإرهابيين و4 قنابل بولايات بومرداس وباتنة والمدية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، تدمير 7 مخابئ للجماعات الإرهابية بولايتي بومرداس (شمال) وباتنة (شمال شرق)، بالإضافة إلى تدمير 4 قنابل بولاية المدية (شمال)، وذلك خلال الفترة من 19 – 24 أغسطس الجاري.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن حرس السواحل وقوات الدرك الوطني (تابعة للجيش) تمكنت من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 329 شخصًا كانوا على متن قوارب بكل من وهران ومستغانم وتلمسان وعين تموشنت (شمال غرب) والطارف (شمال شرق).

وأضافت أنه تم توقيف 69 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان (شمال غرب) وإن قزام وتمنراست (جنوب)، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في سياق العمليات المتواصلة الهادفة إلى مكافحة الإرهاب ومحاربة كل أشكال الجريمة المنظمة، وهي عمليات أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم للقوات المسلحة الجزائرية.