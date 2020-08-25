الخطوط الفنلندية تعتزم شطب ألف وظيفة بسبب كورونا

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الفنلندية "فن إير"، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم شطب ما يصل إلى ألف وظيفة بسبب تداعيات جائحة كورونا وقيود السفر.

وقالت الشركة، في بيان، إن 2800 موظف في فنلندا تضرروا بالفعل من شطب الوظائف أو التسريح المؤقت.

وأوضح توبي مانر، الرئيس التنفيذي للشركة:" تراجعت إيراداتنا بشكل كبير، ولهذا السبب يتعين علينا ببساطة تعديل تكاليفنا وفقا لحجمنا الجديد"، ويعمل لدى الشركة 6700 شخص، منهم 6200 في فنلندا.

وخضع جميع العاملين في فنلندا تقريبا للتسريح المؤقت في فترة ما من الربيع والصيف، وهي سياسة قالت الشركة إنها ستستمر لفترة محددة أو لأجل غير مسمى لتأمين مستقبل الشركة.

وقال مانر إن الشركة رفعت التوفير المستهدف في النفقات من 80 إلى مئة مليون يورو (118 مليون دولار).

وقامت الحكومة الفنلندية، التي تمتلك 55.8% من الشركة، بتوفير 600 مليون يورو للشركة في صورة ضمانات حكومية.

ووفقا لما رصدته وكالة "بلومبرج" للأنباء ارتفعت أسهم الشركة في هلسنكي بـ8.5%، حيث رحب المستثمرون بتركيز الشركة على خفض النفقات.