علق الفنان محمد صبحي، على الإسفاف في الغناء والأفلام، قائلًا إنها مسؤولية النقابة، لأنه لابد من إخراج مطربين جيدين.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية «الأولى»، مساء الإثنين، «لما اجي اقولك ولادك قلالات الأدب يبقى الحل أربيهم.. طلعولنا المطربين الحقيقيين ولاد الناس وعلى أعلى درجة من الفن والطرب وقاعدين في بيوتهم».

أن النقابة لابد أن تشجع المطربين الحقيقيين الاستثنائيين، مناشدًا الدولة عرض برنامج للمواهب الشابة، لإخراج مطربين حقيقيين.

وأشار إلى أن هناك العديد من المطربين الكبار غير ظاهرين على الساحة، مؤكدًا ضرورة تحقيق مبدأ «إحلال الجيد مكان السيء».