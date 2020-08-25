الروهينجا في مخيمات بنجلاديش يحيون ذكرى القمع

قال منظمون إن مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا، الذين يعيشون في مخيمات مزدحمة للاجئين في بنجلاديش، أحيوا الذكرى الثالثة لحملة القمع الوحشية التي أجبرتهم على الفرار من ميانمار، اليوم الثلاثاء، في صمت وبالصلاة.

وقال محب الله، رئيس جمعية روهينجا أراكان للسلام وحقوق الإنسان، "نحن جميعًا نبقى في الداخل كدليل على الاحتجاج؛ لا أحد منا يخرج للعمل، ولن تفتح متاجر في المخيمات اليوم".

ودعا محب الله، المجتمع الدولي إلى اعتبار الوحشية التي يرتكبها جيش ميانمار بمثابة "إبادة جماعية"، وتنفيذ ترتيبات إعادة توطين كريمة لمجموعة الأقلية العرقية المسلمة.

ويعيش أكثر من مليون مسلم من الروهينجا في معسكرات، في منطقة كوكس بازار جنوب شرقي بنجلاديش، بعد فرارهم من الاضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية البوذية.

يشار إلى أن عددًا مجهولًا تعرضوا للقتل وللتعذيب في حملة القمع، ومن جانبها قالت جمعية شباب الروهينجا، وهي منظمة تدافع عن حقوق اللاجئين، في بيان لها، إن 24 ألفًا من الروهينجا قُتلوا، وتعرضت 18 ألف امرأة للاغتصاب، وتم إحراق 115 ألف منزلًا.