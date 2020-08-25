 الحنفي يدير مباراة بيراميدز والإنتاج.. وحمدي لإنبي وأسوان - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 2:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الحنفي يدير مباراة بيراميدز والإنتاج.. وحمدي لإنبي وأسوان

إبراهيم سعيد
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 1:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 1:22 ص

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن حكام مباريات، اليوم الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من المسابقة المحلية.

وقررت الجنة الحكام، اسناد مباراة إنبي وأسوان لـ أحمد حمدي (حكم ساحة) ويعاونه تامر رشاد، وشريف التباع، ومحمد عمارة حكمًا رابعًا، وخالد الغندور حكمًا للفار، ويعاونه عمرو رمضان "مساعد حكم فار".

أما مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي، فيحكمها محمد الحنفي، (حكم ساحة) ويعاونه محمد محمود لطفي، ومحمد عبد القادر، وبدوي عبد القادر حكمًا رابعًا، وأمين عمر حكمًا للفار، ويعاونه محمد عباس "مساعد حكم فار".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك