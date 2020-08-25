أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن حكام مباريات، اليوم الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من المسابقة المحلية.

وقررت الجنة الحكام، اسناد مباراة إنبي وأسوان لـ أحمد حمدي (حكم ساحة) ويعاونه تامر رشاد، وشريف التباع، ومحمد عمارة حكمًا رابعًا، وخالد الغندور حكمًا للفار، ويعاونه عمرو رمضان "مساعد حكم فار".

أما مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي، فيحكمها محمد الحنفي، (حكم ساحة) ويعاونه محمد محمود لطفي، ومحمد عبد القادر، وبدوي عبد القادر حكمًا رابعًا، وأمين عمر حكمًا للفار، ويعاونه محمد عباس "مساعد حكم فار".