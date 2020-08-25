نوردرشتيد يتنازل عن استضافة مباراته أمام ليفركوزن بكأس ألمانيا

تأكد اليوم الثلاثاء أن باير ليفركوزن سيستضيف مباراته أمام فريق الدرجة الرابعة آينتراخت نوردرشتيد في الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، بعدما تنازل نوردرشتيد عن حق استضافة المباراة.

وأعلن آينتراخت نوردرشتيد اليوم أنه لن يخوض المباراة على ملعبه "إدموند بلامبيك" بسبب صعوبات تنظيمية نتجت عن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي الوقت نفسه، أبدى فريق توديسفيلد المغمور، أمله في خوض مباراته أمام فريق الدرجة الثانية أوزنابروك، على ملعبه.

وتقام مباريات الدور الأول من كأس ألمانيا بين 11 و14 سبتمبر المقبل، ولم يحدد بعد بشكل نهائي توقيت كل من مباراتي نوردرشتيد أمام ليفركوزن، وتوديسفيلد أمام أوزنابروك.