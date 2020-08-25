 انهيار مبنى في الهند ومخاوف من محاصرة 100 تحت الأنقاض - بوابة الشروق
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انهيار مبنى في الهند ومخاوف من محاصرة 100 تحت الأنقاض

وكالات:
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 11:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 11:19 ص

قال نائب هندي إن ما لا يقل عن 100 شخص محاصرون تحت أنقاض مبنى من خمسة طوابق انهار أمس الاثنين في بلدة صناعية بغرب الهند.

وقال النائب المحلي بهاراتشت ماروتي جوجاولي في تصريحات لوكالة رويترز، إن سكان المبنى الواقع في مهاد على بعد 165 كيلومترا من مومباي العاصمة المالية للهند والبالغ عددهم 200 ساكن لم يكونوا جميعا داخل المبنى وقت انهياره.

وأضاف جوجاولي من موقع الحادث "اعتقد أن ما بين 100 إلى 125 شخصا كانوا داخل المبنى وقت انهياره".

وتقول شرطة ولاية ماهاراشترا في غرب البلاد إن المبنى يضم حوالي 47 شقة.

ولم تتأكد السلطات بعد من سبب الانهيار وعدد الضحايا لكن فرق الإنقاذ والسكان المحليين أنقذوا قرابة 30 شخصا.

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