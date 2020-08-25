 المعارضة الهندية تبحث عن رئيس جديد بعد انسحاب سونيا غاندي - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 1:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

المعارضة الهندية تبحث عن رئيس جديد بعد انسحاب سونيا غاندي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 12:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 12:38 ص

قرر حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في الهند، اليوم الاثنين، البحث عن رئيس جديد بعد أن أعلنت سونيا غاندي الإيطالية المولد الاستقالة من منصبها كرئيسة مؤقتة للحزب.

وطلبت غاندي 73 عاما، من لجنة اتخاذ القرار التابعة لحزب المؤتمر البدء فى البحث عن بديل لها.

وتولت غاندي هذا المنصب بشكل مؤقت بعد استقالة ابنها راهول بسبب هزيمة الحزب فى الانتخابات الوطنية العام الماضي.

بيد أن جميع أعضاء حزب المؤتمر الذين شاركوا فى الاجتماع الافتراضي الذي استمر سبع ساعات على شبكة الانترنت، طلبوا منها مواصلة تأدية دورها حتى يبدأ الحزب رحلة البحث عن البديل في جلسته الكاملة التي ستعقد في غضون ستة أشهر تقريبا، وذلك وفقا لما ذكره المتحدث باسم الحزب رانديب سورجويلا .

ولم يتضح بعد ما إذا كانت ستجرى انتخابات، بيد أن ساسة حزب المؤتمر يأملون في إقناع راهول غاندي بتولي المنصب ، بالرغم من أن الزعيم الذي يبلغ من العمر 50 عاما بدا مترددا في العودة كرئيس للحزب .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك