المعارضة الهندية تبحث عن رئيس جديد بعد انسحاب سونيا غاندي

قرر حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في الهند، اليوم الاثنين، البحث عن رئيس جديد بعد أن أعلنت سونيا غاندي الإيطالية المولد الاستقالة من منصبها كرئيسة مؤقتة للحزب.

وطلبت غاندي 73 عاما، من لجنة اتخاذ القرار التابعة لحزب المؤتمر البدء فى البحث عن بديل لها.

وتولت غاندي هذا المنصب بشكل مؤقت بعد استقالة ابنها راهول بسبب هزيمة الحزب فى الانتخابات الوطنية العام الماضي.

بيد أن جميع أعضاء حزب المؤتمر الذين شاركوا فى الاجتماع الافتراضي الذي استمر سبع ساعات على شبكة الانترنت، طلبوا منها مواصلة تأدية دورها حتى يبدأ الحزب رحلة البحث عن البديل في جلسته الكاملة التي ستعقد في غضون ستة أشهر تقريبا، وذلك وفقا لما ذكره المتحدث باسم الحزب رانديب سورجويلا .

ولم يتضح بعد ما إذا كانت ستجرى انتخابات، بيد أن ساسة حزب المؤتمر يأملون في إقناع راهول غاندي بتولي المنصب ، بالرغم من أن الزعيم الذي يبلغ من العمر 50 عاما بدا مترددا في العودة كرئيس للحزب .