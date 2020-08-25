 أكثر من 14 ألفا من رجال الإطفاء يتصدون لحرائق كاليفورنيا الضخمة - بوابة الشروق
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أكثر من 14 ألفا من رجال الإطفاء يتصدون لحرائق كاليفورنيا الضخمة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 12:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 12:40 ص

واصل أكثر من 14 ألفا من رجال الإطفاء، اليوم الاثنين، التصدي لنحو عشرين من الحرائق الضخمة، من بينها اثنان من أكبر الحرائق في تاريخ ولاية كاليفورنيا، التي شهدت تدمير أكثر من 1200 منزل ومنشأة.

وقالت سلطات الإطفاء في كاليفورنيا، اليوم، إنها تخشى إلى حد كبير وقوع موجة من الصواعق، وإن برودة الطقس ساعدت في مكافحة بعض الحرائق، بيد أن السلطات تقول إنه من الممكن حدوث المزيد من ضربات البرق.

وتسببت أكثر من 13 ألف ضربة صاعقة مقترنة بحرارة الصيف الشديدة، في حدوث العديد من الحرائق في أنحاء الولاية، والتي أدت إلى مقتل سبعة أشخاص وإجبار عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم.

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