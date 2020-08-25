فرع «قومي المرأة» بالإسكندرية ينظم ورشة عن «كيف تصنع كمامة؟»

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نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل "تصنيع الكمامة"، بمدينة بشاير الخير، وندوة "العنف الاجتماعي وأضراره"، بجمعيه شباب من أجل التنمية بالسيوف وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتناولت ورشة تصنيع الكمامات تدريب السيدات عمليا على استخدام ماكينة الخياطة والقص ورسم الباترون، وقامت السيدات المشاركات في الدورة بخياطة الكمامة وفقا للمواصفات.

كما تناولت ندوة العنف الاجتماعي وأضراره، التعريف بأشكال العنف وصوره وأسبابه وسبل التصدي له، وكيفية التعامل مع المعنفة والخدمات المقدمة للمعنفات، بالإضافة إلى التنويه عن الخط الساخن لمكتب الشكاوى ١٥١١٥.

وأشارت مقررة الفرع إلى أن استئناف العمل بالمشروع وأنشطته يتم مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع الإصابة بعدوى كوفيد - 19، مع الالتزام بارتداء الكمامات سواء المستهدفات أو المدربين والمحاضرين والتطهير والتعقيم المستمر.

الجدير بالذكر أن العمل بالمشروع مستمر حتى شهر ديسمبر المقبل، ويتضمن أنشطته، تمكين اقتصادي وتنمية مهارات المرأة على الحرف اليدوية وندوات توعوية تخص التغير الثقافي والاجتماعي ومكافحة كافة أنواع العنف وتوفير سبل الحماية.