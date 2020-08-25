 مسؤول روسي: نتعاون مع الصين في تصميم غواصات غير نووية - بوابة الشروق
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مسؤول روسي: نتعاون مع الصين في تصميم غواصات غير نووية

موسكو - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 11:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 11:35 ص

قال الممثل الرسمي للهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، إن بلاده والصين تتعاونان في تصميم جيل جديد من الغواصات غير النووية.

وأضاف الممثل -خلال منتدى (أرميا- 2020) وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الثلاثاء- "إننا نتعاون حاليا مع الجانب الصيني بشأن التصميم المشترك لجيل جديد من الغواصات غير النووية، ومن السابق لأوانه الحديث عن موعد الانتهاء".

وانطلقت فعاليات المنتدى العسكري التقني (آرميا 2020) في نسخته الـ6 يوم الأحد الماضي، في ضواحي العاصمة موسكو وتتواصل الفعاليات حتى 29 من أغسطس الجاري.

وتتضمن فعاليات (آرميا 2020) عرضا لطائرات تابعة لسلاح الجو الروسي في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" بريف العاصمة الروسية موسكو، وفي عدد من ميادين الرماية والتجارب التابعة للقوات المسلحة الروسية، من بينها ميدان ألابينو وميدان أشولوك.

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