مياه أسيوط والوادي الجديد تستقبلان 1000 طالب لتأهلهم لسوق العمل

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، 1000 طالب من طلاب جامعة أسيوط ضمن التدريب الصيفي، في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الشركة والجامعة؛ للنهوض بكفاءة الأجيال الجديدة وتأهيلهم لسوق العمل.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه أسيوط، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن خطة التدريب الصيفي تتيح تدريب طلاب من كليات العلوم والهندسة والتجارة لإعداد خريج مؤهل لمواجهة متطلبات سوق العمل، موضحا أن ذلك مساهمة مجتمعية تقوم بها الشركة لتأهيل طاقات منتجة لخدمة المجتمع الأسيوطي.

ومن جهته، أضاف مدير ادارة التدريب بالشركة، إسلام حمدان، أن مراكز التدريب والخدمات مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات بجميع قاعاته، مؤكدًا على استقبال أبناء جامعة أسيوط من كليات العلوم للتعرف على طرق معالجة وتنقية المياه والهندسة.

وأشار إلى التعرف على سبل وفنيات تشغيل المحطات سواء المرشحة أو الإرتوازي، مؤكداً على حضور طلاب كلية التجارة لمعرفة آليات محاسبة العملاء والبرامج المستخدمة لحساب قيم استهلاكه الفعلية والشرائح طبقا لللوائح، ليتلقوا التدريبات النظرية التب تدعم مهارتهم المعرفية بمجال تخصصهم والتدريبات العملية التي ترتقى بمهاراتهم وكفاءتهم الميدانية.