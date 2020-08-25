 رئيس صحة النواب: هناك مادة في القانون تنص أن البحث العلمي يكون دون مقابل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس صحة النواب: هناك مادة في القانون تنص أن البحث العلمي يكون دون مقابل

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 1:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 1:39 ص

قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك خلافًا جذريًا حول ما إذا كان البحث العلمي بمقابل أم بدون مقابل، مؤكدًا أن هناك مادة في القانون تنص على أن البحث العلمي يكون دون مقابل.

وأضاف «العماري» أثناء لقاء ببرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، عبر فضائية «on e»، مساء الإثنين، أن اللجنة العليا واللجنة المؤسسية تراقب عملية البحث، قائلًا إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية ستتضمن ضوابط تفسر النصوص.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيًا خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف إعلاميًا بالتجارب السريرية.

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