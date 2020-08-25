ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 6ر0 %، بالمقارنة مع نفس الفترة أمس الاثنين، لتصل إلى 74ر5 مليون، حتى الساعة 0657 بتوقيت نيويورك.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنر ووكالة بلومبرج للأنباء، كانت الزيادة العامة في الحالات أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغة 8ر0 % على مدار الأسبوع الماضي.

وشهدت ولاية كاليفورنيا العدد الأكبر من الحالات المؤكدة، بواقع 676 ألف و478 حالة، وهي زيادة بنسبة 9ر0 % عن نفس الفترة من اليوم السابق عليه.

وشهدت ولاية نورث داكوتا زيادة بنسبة 6ر3% في عدد الإصابات عن نفس الفترة اليوم السابق عليه، ليرتفع بذلك إجمالي الاصابات إلى 10 آلاف و229 حالة.

وشهدت كاليفورنيا أعلى عدد وفيات في الأربعة وعشرين ساعة الماضية، بوفاة 106 أشخاص.