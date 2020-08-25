فنزويلا تحصل على 370 ألف اختبار لفيروس كورونا

قال سيرو أوجارتي، مدير الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، في مؤتمر صحفي افتراضي، إنه سيتم توفير نحو 370 ألف اختبارًا ضد لفيروس كورونا، لزيادة قدرة فنزويلا الضعيفة على إجراء الاختبارات.

وأوضح "أوجارتي" أن الوقت المستغرق لتلقي نتائج اختبار "بي سي آر" في فنزويلا حاليا طويل للغاية.

وأضاف أنه سيتم شراء الاختبارات بموجب اتفاقية الاستجابة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الموقعة بين الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة وحكومة الرئيس نيكولاس مادورو في يونيو.

يذكر أنه يوجد حاليًا مختبران حكوميان فقط يقومان بإجراء اختبارات "بي سي آر" في فنزويلا.