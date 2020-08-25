فيسبوك يقاضي تايلاند على خلفية طلب بحظر موقع جماعة مناهضة للملكية

قال موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إنه سوف يتقدم بطعن قانوني على طلب من الحكومة التايلاندية لحظر دخول موقع لجماعة مناهضة للملكية، وذلك بعد يوم من موافقته على الطلب.

وكان فيسبوك حظر أمس الاثنين في تايلاند الدخول على صفحة جماعة " رويالست ماركت بليس" ، التي لديها أكثر من مليون متابع.

وقال متحدث باسم فيسبوك في بيان أرسله لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم الثلاثاء" بعد مراجعة متأنية، توصل فيسبوك إلى أنه كان مضطرا لحظر الدخول للمحتوى الذي وصفته الحكومة التايلاندية بغير القانوني".

مع ذلك، قال الموقع إنه فعل ذلك بتردد.

وأضاف البيان" الطلبات مثل هذه حادة وتنتهك حقوق الانسان الدولية، وتخلف أثرا سلبيا على قدرة المواطنين على التعبير عن أنفسهم".

وأضاف المتحدث" سوف نعمل لحماية والدفاع عن حقوق جميع مستخدمى الانترنت، ومستعدون للطعن قانونيا على هذا الطلب".

ويشار إلى أن بافين شاشافالبونجبون، الاكاديمي الشهير المناهض للملكية، هو من أسس جماعة رويالست ماركت بليس، ويعيش حاليا في المنفى بسبب موقفه الصريح ضد الملكية.

وقال رئيس الوزراء برايوث تشان اوشتا اليوم إن طلب الحكومة بحظر الجماعة على موقع فيسبوك قانوني، وتم الموافقة عليه بعد مروره بإجراءات قضائية.

واضاف" في حال كان هناك دعوى قضائية تخص هذا الطلب، سوف نستخدم القانون التايلاندي للدفاع بصورة قانونية عن قضيتنا".