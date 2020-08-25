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حيا رئيسا الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والسوداني عبدالله حمدوك بعضهما بتحية احترازية، بملامسة الذراعين، بدلا من المصافحة، لدى وصول الأول الخرطوم في زيارة رسمية صباح اليوم.



وصرح السفير الإثيوبي الجديد لدى الخرطوم يبلتال أميرو، أمس الأثنين، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للسودان سيتم خلالها عقد لقاءات مع القيادات السودانية حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

واشار السفير الى ان الزيارة تصب في إتجاه تعزيز العلاقات بين البلدين وتقوية العلاقات الثنائية وتعظم الأدوار المتبادلة بين البلدين والشعبين.

وتأتي الزيارة وسط تواصل المفاوضات بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة اخري للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله.

كما تتزامن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي مع زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إلى الخرطوم.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، تتناول مباحثات بومبيو بدعم واشنطن للانتقال الديمقراطي في السودان، وموضوع العلاقات مع إسرائيل.

كما أوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن تناقش المباحثات تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بجانب دعم واشنطن للسلام في السودان.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية أمريكي إلى السودان منذ عام 2004.