مسؤولون سابقون في إدارة ترامب يشكلون فريقا يهدف لهزيمته في الانتخابات

شكل مجموعة من المسؤولين السابقين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتزعمهم مسؤول سابق في وزارة الأمن الداخلي، فريقا يكرس كل جهوده لهزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث نوفمبر المقبل.

وأفادت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أمس الأثنين، بأن مايلز تايلور الذى شغل سابقا منصب كبير موظفي وزارة الأمن الداخلي في عهد ترامب، شكل بالتعاون مع مسؤولين أخرين فريقا جديدا يسمى "التحالف السياسي الجمهوري من أجل النزاهة والإصلاح"، والذي أطلق موقعا إلكترونيا أوليا سينشر معلومات غرضها إثارة حفيظة ترامب في الأيام المقبلة.

ووفقا للموقع الإلكتروني فإن هذه المجموعة تشمل "عدد من المسؤولين والمستشارين الأمريكيين السابقين، أسسها مسؤولون سابقون في إدارة ترامب، وتسعى هذه المجموعة إلى تغيير ترامب وإجراء إصلاحات في الحزب الجمهوري".

وأضاف الموقع: "نحن على يقين من أن عودة أمريكا ستبدأ نوفمبر المقبل مع عودة مبادئنا الأساسية".

من جهته، قال تايلور الذي استقال من وزارة الأمن الداخلي العام الماضي في تصريحات لمجلة "بوليتيكو" إن المجموعة تهدف إلى الحصول على توقيع ما يقرب إلى 40 جمهوري لتعزيز ترشيح جو باين".

وأضاف: "أهداف هذا الفريق يشبه أهداف مشروع لينكولن، وهو مجموعة من الاستراتيجيين والنشطاء الجمهوريين الذين يعملون من أجل مكافحة إعادة انتخاب الرئيس من خلال الإعلانات المتلفزة أو الإلكترونية".

وتابع تايلور: "لقد أظهر الرئيس أنه غير لائق للمنصب". ومضى قائلا: " نحن الذين شهدوا فوضى إدارته بشكل مباشر من الداخل نجتمع معا لضمان عدم إعادة انتخاب ترامب مرة أخرى".

في المقابل، رد ترامب على تايلور بعد ظهوره في إعلان لصالح مبادرة ناخبين جمهوريين ضد ترامب، وكتابته مقال مناهض لترامب في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، واصفا إياه بأنه "موظف ساخط".

وأضاف ترامب في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" الأسبوع الماضي: "لقد غادر وفتح دائرة الأخبار الكاذبة".

وكان الحزب الجمهوري قد أعلن رسميا أمس، تسمية الرئيس دونالد ترامب مرشحا لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، واختار نحو 330 مندوبا اجتمعوا في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، ترامب مرشحا للحزب في الانتخابات الرئاسية، وذلك خلال اليوم الأول من مؤتمر الجمهوريين.