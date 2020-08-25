العاهل الأردني يؤكد متانة العلاقات مع العراق والحرص على توطيدها

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، متانة العلاقات التي تجمع بلاده بالعراق والحرص على توطيدها في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف القضايا.



وشدد الملك عبدالله الثاني -خلال لقائه اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"- على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية في جميع المجالات للنهوض بالعلاقات الاقتصادية، خاصة في مجال الطاقة والربط الكهربائي وزيادة التبادل التجاري.



كما شدد على وقوف الأردن إلى جانب العراق في تعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على وحدة ترابه، استقلاله السياسي، والتصدي لكل محاولات التدخل في شؤونه الداخلية.



وتناول اللقاء التطورات الإقليمية، حيث أعاد الملك عبدالله التأكيد على موقف الأردن الثابت إزاء القضية الفلسطينية، كما تم بحث الجهود المبذولة إقليمياً ودولياً في الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولي.



من جانبه، ثمن رئيس الوزراء العراقي الدعم الذي يقدمه الأردن للعراق لمواجهة فيروس كورونا.

كان الكاظمي قد وصل -في وقت سابق اليوم- إلى "عمان"؛ للمشاركة في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق، حيث كان في استقباله العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.