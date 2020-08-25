محمد صبحي يكشف سبب هجره آلة الكمان

كشف الفنان محمد صبحي، عن سبب هجره آلة الكمان، رغم عشقه لها، ونشر صورة له وهو يعزف على الآلة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال صبحي تعليقًا على الصورة "أعشق هذة الآلة وكان حلمي قبل التفكير في التمثيل أن أصبح عازف كمان، لكن عندما حصلت على المركز الثاني على الجمهورية في مسابقة العزف هجرتها واتجهت للتمثيل".

وأعلن الفنان محمد صبحي، في وقت سابق، إعادة عرض مسلسل "فارس بلا جواد" يوميًا بالمشاهد التي تم حذفها رقابيًا، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 25 أغسطس.

"فارس بلا جواد " عرض عام 2002، ولعب بطولته محمد صبحي، سيمون، أشرف عبد الغفور، هناء الشوربجي، ريهام عبد الغفور، هاني كمال، أمل إبراهيم، شعبان حسين، عبد الله مشرف، راندا، مجدي صبحي.