إغراق جزء من السفينة اليابانية التي تسببت في تسرب نفطي بموريشيوس

أكملت موريشيوس إغراق الجزء الرئيسي من السفينة اليابانية، التي تسببت في تسرب نفطي كبير قبالة سواحلها، قبل أن تنكسر إلى النصف، حسبما أكد متحدث باسم منظمة "جرينبيس" اليوم الاثنين.

وقبل إغراق السفينة، حذرت المنظمة من قيام الحكومة بذلك، قائلة إنه قد يكون له المزيد من الآثار البيئية السلبية.

وقالت في رسالة إلى حكومة موريشيوس، في وقت سابق اليوم الاثنين، "إغراق هذه السفينة سيعرض عدة أنواع من الحيتان للخطر ويلوث المحيط بكميات كبيرة من السموم المعدنية الثقيلة، ويهدد مناطق أخرى أيضًا، وخاصة جزيرة لا ريونيون الفرنسية".

وأكد تال هاريس المتحدث باسم "جرينبيس" إفريقيا في وقت لاحق أنه تم إغراق السفينة.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عزمها إغراق نصف السفينة "واكاشيهو"، التي انقسمت إلى جزأين، وإزالة ما تبقى منها على أجزاء.