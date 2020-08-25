احتجاجات عمالية في إندونيسيا ضد مشروع قانون جديد للعمل

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تظاهر مئات العمال الإندونيسيين أمام البرلمان للاحتجاج على تشريع واسع النطاق يهدف لتمكين الشركات من توظيف الأفراد وتسريحهم بسهولة، ما يقوض جهود الرئيس جوكو ويدودو لتعزيز الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المتضرر من جراء جائحة كورونا.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد طالب اتحاد نقابات العمال الإندونيسية النواب برفض مشروع القانون كونه سيلغي الحد الأدنى للأجور ويقلص استحقاقات نهاية الخدمة.

وقالت النقابات، إن تمرير مشروع القانون يسمح بدخول العمال الأجانب بصورة سهلة وإلغاء العقوبة الجنائية لأرباب العمل الذين لايلتزمون بالحد الأدنى للأجور وغيرها من الحقوق.

وأثار المشروع، الذي وضعه ويدودو على أولويات ولايته الثانية، معارضة من النقابات العمالية وبعض الأحزاب السياسية، ما آخر تمريره.

ووسط تداعيات جائحة كورونا على الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، يضغط الرئيس من أجل تمرير التعديل عبر البرلمان في مسعى لإنعاش الاستثمار الخاص وخلق المزيد من فرص العمل في قطاع التصنيع بالبلاد.