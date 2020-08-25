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تواصلت المظاهرات الغاضبة في العاصمة الليبية طرابلس، منددة بإهدار أموال الليبيين، وتطالب برحيل حكومة فايز السراج.

وخرج المئات من الليبيين في تظاهرات احتجاجية ضد حكومة السراج، مرددين هتافات باسم بلادهم و«الشعب يريد إسقاط النظام».

وطالب المتظاهرون بمكافحة الفساد والتحقيق في انقطاع الخدمات كالكهرباء والماء وطول الانتظار أمام محطات الوقود في البلد الذي يشهد نزاعات مسلحة منذ سنوات.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي مسيرات منددة بما آلت إليه الأمور، وأظهر أحدها عجوزا وهي تردد «باعونا.. باعوا بلادنا.. ضيعوا الشباب.. والأتراك والمرتزقة بيأخذوا أموالنا».

وتعرضت التظاهرات، التي بدأت في العاصمة طرابلس وامتدت لمدن ليبية أخرى، لإطلاق النيران من قبل مجهولين، وصفتهم الحكومة بأنهم مندسون يريدون إثارة الفتنة.

وتصدر هاشتاج «طرابلس تنتفض» منصة تويتر، وبرزت المطالب بطرد المرتزقة من البلاد، ووضع دستور، وإجراء انتخابات نزيهة.